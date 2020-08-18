Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Білорусі

Канцлер ФРН Ангела Меркель обговорила 18 серпня ситуацію в Білорусі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив речник глави німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обговорення було зосереджене на ситуації в Білорусі після президентських виборів 9 серпня. Канцлер наголосила, що білоруський уряд має утриматися від застосування насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в'язнів та вступити в національний діалог з опозицією та суспільством для подолання кризи», - сказав Зайберт.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менш ніж 250 осіб, є загиблі.