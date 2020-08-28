МЗС Білорусі поклав відповідальність за паузу у відносинах на Україну

У МЗС Білорусі відповіли українським колегам на заяву про поставлені на паузу контакти між країнами, заявивши що заклики до проведення нових президентських виборів розцінюються білоруською стороною як «спроба втручання у внутрішні справи».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненому на сайті Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь коментарі прессекретаря міністерства Анатолія Глаза россійському агентству.

«Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану «паузу» - це ж не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретна шкода для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її більш старших зовнішньополітичних партнерах. Зі свого боку, готові до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна та її дружній і братній нам народ», - сказав Око.

Він також підкреслив, що настійні заклики до проведення нових президентських виборів уМінську розцінюють саме як «спробу втручання у внутрішні справи».

«Білоруська держава не допустить повторення ситуації, коли наша доля буде вирішуватися за кордоном», - сказав Глаз.

Як повідомлялося, 27 серпня, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю на дипломатичному рівні у зв'язку з напруженою ситуацією в цій сусідній країні.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

В ході протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих у ході протестів.