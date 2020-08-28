Україна призупинила всі контакти з Білоруссю – Кулеба

Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю на дипломатичному рівні.

Про це говорив очільник МЗС України Дмитро Кулеба 27 серпня в ефірі політичного шоу "Право на владу", передає Укрінформ.

За його словами, Україна приєдналася до заяви Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі. Про відновлення контактів між двома країнами мовитиметься, коли Україна буде певна, що не зазнає репутаційних втрат.

"Щойно білоруська влада вдалась до насильства проти мирних протестувальників, я особисто ініціював заяву МЗС країн Люблінського трикутника (Польщі, Литви, України), у якій ми засудили насильство", – наголосив Кулеба.

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Після цього українське МЗС опублікувало розгорнуте пояснення, у якому "детальніше висловило свою позицію". У цій заяві, за словами Кулеби, зазначено, що Україна поділяє позицію Європейського Союзу.

Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна стосунки з Білоруссю наразі поставила на паузу, а ще й пішла на серйозний дипломатичний крок, який "поки що не зробила жодна країна – викликала свого посла на консультацію".

"Ми стежимо за розвитком ситуації, і тільки коли переконаємося, що ці контакти не завдаватимуть репутаційних, моральних, етичних втрат для України, ці контакти будуть відновлені", – виокремив Кулеба.

Між президентами ж країн (мовиться про Лукашенка й Зеленського) зараз немає жодних контактів навіть у планах.

Також Кулеба заявив про те, що Україна може перенести майданчик переговорів по Донбасу з Мінська: наразі підстав для цього немає, але якщо вони з'являться – Україна буде готовою.

Як повідомлялося, в Білорусі третій тиждень тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.