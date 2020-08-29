Білоруських журналістів іноземних ЗМІ позбавляють акредитації

Білоруські журналісти, які працюють в іноземних ЗМІ, повідомляють про масове позбавлення їх акредитацій.

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал Наша Ніва.

Відповідне рішення прийняла Міжвідомча комісія з інформаційної безпеки Білорусі.

Наголошується, що серед журналістів, позбавлених акредитації, представники Радыё Свабода - Алесь Дащинський, Олег Грузділович, Володимир Гридін, Олександра Динько, BBC - Тетяна Мельничук, Тетяна Януцевич, Reuters - Василь Федосенко, ARD - Ілля Кузнєцов, АР - Юрас Карманов, Сергій Гриць.

Як повідомляв Укрінформ, 22 серпня в Білорусі заблокували понад 70 сайтів незалежних ЗМІ. Заблокованими опинилися, зокрема, "Радіо Свобода", "Єврорадіо", "Белсат," The Village та інші.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.