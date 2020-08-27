Столтенберг закликав Лукашенка поважати свободу слова

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка поважати свободу слова і право на мирні протести.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Мінський режим повинен продемонструвати повну повагу до основних прав, включаючи свободу слова і право на мирні протести», - наказав Столтенберг у Берліні, де він перебуває для переговорів з канцлером Ангелою Меркель.

Раніше він також заявляв, що використання НАТО як привід для репресій невиправдано.

Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня Олександр Лукашенко на мітингу своїх прихильників заявив, що у західних кордонів республіки триває «нарощування військової потужності» НАТО.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Понад 70 сайтів незалежних білоруських ЗМІ було заблоковано, на вимогу влади обмежена робота інтернету в країні.