Лукашенко - опозиції: Нехай тільки спробують відкликати депутатів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що опозиція намагається розхитати парламент зі спробою відкликання депутатів.

Як передає Укрінформ, про це він сказав сьогодні на нараді у Мінську, повідомляє БЕЛТА.

"Взялися за депутатів. Слухайте, а вони-то в чому винні? Вибори пройшли, обрали депутатів, всі погодилися. Ні, почали бодягу: відкличемо депутатів ... Нехай спробують. Ми ж прекрасно розуміємо: повалити президента не вдалося - треба розхитати парламент", - сказав Лукашенко.

Він додав, що президент зможе завжди захистити депутатів парламенту Білорусі. "Думаю, що переважна більшість наших депутатів не з слабкого десятка, і депутати мають знати, що у них є президент, який завжди зможе їх захистити. Без жодних проблем", - підкреслив Лукашенко.

Він констатував, що від депутатів почали вимагати гроші, підтримку і виходити на вулицю. "Не вийшли, значить, ми вас відкличемо ... Ну спробуйте", - зазначив президент

Вчора у різних районах Мінська відбувся збір підписів за відставку депутатів Палати представників Білорусі, місцеві жителі шикувалися в черги, щоб поставити свій підпис.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.