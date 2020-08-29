У Білорусі заблокували ще два незалежних ЗМІ

У Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурси - «Нашу Нiву» і Naviny.by.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал Nexta Live.

На сторінці, куди переадресовують користувачів, з'являється повідомлення, згідно з яким доступ до сайтів обмежений на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь відповідно до закону «Про засоби масової інформації».

Як зазначає видання, сайти nn.by (Наша Нiва) і naviny.by були одними з небагатьох доступних після масштабного блокування 73 незалежних ЗМІ минулого тижня.

Як повідомляв Укрінформ, 22 серпня у Білорусі заблокували понад 70 сайтів незалежних ЗМІ. Заблокованими опинилися, зокрема, "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат," The Village й інші.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.