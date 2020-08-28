Лукашенко удесятеро завищує явку на провладних мітингах - ЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко завищує явку на мітингах на свою підтримку не менш як у десять разів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

27 серпня, в ході наради з розвитку промисловості Лукашенко заявив, що «в мітингах за чинного президента виступило близько 3 млн осіб».

Однак, як уже підрахували в Мережі, щоб отримати таку кількість людей, щодня, починаючи з 16 серпня (з дати першого офіційного мітингу), і по 27-е число включно на підтримку Лукашенка на вулиці мали виходити по 250 тисяч осіб.

Зазначається, що, за даними Національного статистичного комітету Білорусі, на 20 лютого 2020 року населення Білорусі становило 9 413 446 осіб. Тобто 250 тисяч осіб - це приблизно 2,65% від населення. Три мільйони - близько 31% населення.

За відсутності чіткої статистики складно стверджувати, скільки людей дійсно виходило на вулиці «на підтримку миру, спокою і чинного президента Білорусі». Однак, якщо вважати, що щодня по всій країні в мітингах беруть участь по 30 тисяч осіб, як одного разу повідомили в МВС Білорусі, то все одно вийде 360 тисяч осіб, що, звичайно, менше, ніж три мільйони.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

У ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих у ході протестів.