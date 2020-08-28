У Мінську розбили машину депутатки, яка підтримала протестувальників

У Мінську в ніч на 28 серпня невідомі розбили автомобіль колишньої «Міс Білорусь» і депутата Марії Василевич, яка раніше підтримала протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це AUTO.TUT.BY повідомили читачі.

За словами очевидців, вночі, близько 03.30, хтось вибив скло в білому Geely Atlas, який належить Марії Василевич. Також очевидці повідомляють про три наскрізні дірки в лівих дверцятах.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Раніше Марія Василевич розмістила в Інстаграмі звернення з проханням зупинити насильство і агресію, припинити жорстокість щодо тих, хто не може себе захистити.

Вона також відвідувала в лікарні побитих під час акцій протестів і вибачилася перед людьми.

А напередодні в «Новій Боровій» нападу зазнав автомобіль відомого білоруського ведучого Євгена Перліна, який недавно звільнився з держтелебачення. Вандали намалювали на капоті машини біло-червоно-білий прапор і пробили колесо.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих під час протестів.

Фото: president.gov.by