У Мінську йдуть суди над затриманими журналістами

У Мінську проходять суди над фотографом Олександром Васюковичем, оператором Андрієм Ярошевичем з «Настоящего времени», журналістами Катериною Андрєєвою і Максимом Горченком з телеканалу «Белсат» у рамках справи «про участь у несанкціонованому масовому заході».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

На фотографа Олександра Васюковича міліція склала протокол за статтею 23.34 Кодексу адміністративних правопорушень. Його розглядає суддя Олена Живиця. У суд Жовтневого району Васюковича не доставляли - свої пояснення він має давати по відеозв'язку, знаходячись у РУВС.

У міліції вважають, що 27 серпня близько 18:05 Олександр Васюкович знаходився на площі Свободи в Мінську і «брав активну участь у мітингу, що не був узгоджений Мінміськвиконкомом». Також, як зазначається в протоколі, він вигукував гасло «Живе Білорусь!».

Провину Олександр Васюкович не визнав. Олександр пояснив, що 27 серпня він прийшов як журналіст на площу Свободи, щоб зробити репортаж. При собі не мав ніякої символіки, на ньому висіла камера, сумка з об'єктивами і журналістський бейдж.

Повідомляється, що приблизно через 10 хвилин приїхав мікроавтобус із співробітниками ЗМОПу і співробітниками в штатському, які наказали сісти в мікроавтобус і поїхати в РУВС для встановлення особи.

За його словами, на площі він пробув не більше 10 хвилин. За цей час він встиг тільки прийти, дістати камеру, об'єктиви, журналістське посвідчення «і стояв з іншими журналістами в очікуванні того, що зберуться люди».

Васюкович пояснив, відповідаючи на запитання захисника, що не вигукував жодних гасел, тому що це суперечить журналістській етиці.

На момент затримання в Олександра був із собою паспорт, він говорив, що документи з собою, їх можна перевірити на місці, але співробітники наполегливо пропонували проїхати. Також він попереджав про те, що він журналіст.

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Захисник Васюковича заявила клопотання - долучити до матеріалів справи два відеозаписи, де зафіксовано, як журналіст знаходилися на площі Свободи, і на яких чітко видно, що він не брав участі в мітингу і не вигукував жодних гасел.

Суд задовольнив прохання і долучив флешку з відео, а також погодився викликати на засідання свідків затримання 27 серпня.

Інформацію про суди над іншими трьома журналістами видання не уточнює.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську та регіонах Білорусі на акціях протесту в четвер, 27 серпня, було затримано більш як 200 осіб, у тому числі близько 50 журналістів.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, було затримано близько 50 представників ЗМІ. Серед них як представники місцевих ЗМІ, так і іноземних: "Радіо Свобода", БелаПАН, TUT.BY, «Наша Нива», Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP та ін.

Зазначається, що практично всіх після перевірки документів відпустили. Однак на чотирьох журналістів склали протоколи за участь у несанкціонованій акції, оскільки вони відмовилися давати свої смартфони на перевірку співробітникам міліції. Їх залишили в ізоляторі тимчасового тримання до суду.

У четвер у Мінську тисячі протестувальників влаштували ходу до католицького Червоного костелу на площі Незалежності, де ЗМОП блокував людей.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: tut.by