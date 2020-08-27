ЗМІ повідомляють про масові затримання журналістів у Мінську — МВС Білорусі заперечує

ЗМІ повідомили про затримання у Мінську десятків журналістів, Міністерство внутрішніх справ Білорусі стверджує, що представників мас-медіа доставили до РУВС для перевірки акредитації для роботи в країні.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявили в прес-службі МВС Білорусі через телеграм-канал відомства.

Як зазначили в МВС, журналісти зареєстрованих ЗМІ, а також іноземні журналісти, акредитовані при Міністерстві закордонних справ, будуть звільнені.

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Як повідомляв TUT.BY, на площі Свободи в Мінську сьогодні були затримані і доставлені до РУВС для з'ясування особистості два десятка журналістів. Серед них - кореспонденти таких видань, як TUT.BY, Радіо Свобода, БелаПАН, Наша Нiва, ТАСС, РИА Новости, Reuters і ВВС.

Фото: news.tut.by