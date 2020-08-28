Євросоюз очікує негайного звільнення затриманих у Білорусі журналістів

Євросоюз очікує від влади Білорусі негайного звільнення затриманих напередодні журналістів.

Як передає Укрінформ, про це заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано у Твіттері.

«ЄС очікує від влади негайного та беззаперечного звільнення затриманих журналістів, а також усіх мирних протестувальників. Нехай ЗМІ займаються своєю роботою без залякування. Вільна преса має вирішальне значення для демократії, якої вимагає народ Білорусі», - написав Стано.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську та регіонах Білорусі на акціях протесту у четвер, 27 серпня, було затримано понад 200 осіб, у тому числі близько 50 журналістів. Серед низ були як представники місцевих ЗМІ, так і іноземних: "БелТА", БелаПАН, TUT.BY, «Наша Нiва», Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP та ін.

Зазначається, що практично всіх затриманих після перевірки документів відпустили. Однак на чотирьох журналістів склали протоколи за участь у несанкціонованій акції, оскільки вони відмовилися давати свої смартфони на перевірку співробітникам міліції. Їх залишили в ізоляторі тимчасового утримання до суду.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих під час протестів.