У Мінську намагалися затримати ще одного представника штабу Бабарика - ЗМІ

Невідомі намагалися затримати представника штабу Віктора Бабарика Дмитра Корнієвича.

Про це TUT.by повідомили в штабі, передає Укрінформ.

Спочатку в штабі повідомили, що Дмитро Корнієвич, член штабу Віктора Бабарика, колега Віталія Кривка по Terra Group - затриманий. Пізніше надійшло уточнення, що Корнієвич на свободі, невідомі намагалися проникнути у його квартиру.

Раніше іншого члена Координаційної ради опозиції і координатора штабу Віктора Бабарика Віталія Кривка схопили в Мінську й вивезли в невідомому напрямку. Повідомлялося, що автомобіль, в якому пересувався Віталій Кривко, подряпав якийсь інший автомобіль, з-за чого довелося зупинитися, і раптом у цей момент під'їхав мікроавтобус, з якого вибігли невідомі люди. Вони і схопили Кривка та кудись вивезли.

Де знаходиться опозиціонер, намагається з'ясувати його адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: TUT.BY