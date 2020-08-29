На жіночий марш солідарності у Мінську прийшли понад 10 тисяч осіб - ЗМІ

У Жіночому марші по обидві сторони проспекту Незалежності у Мінську бере участь понад 10 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, таку оцінку дає TUT.BY

Серед учасниць маршу - член президії Координаційної ради опозиції Беларус Марія Колесникова: «Це дуже важливо, це допоможе нам перемогти», - заявила вона.

Дійшовши до метро Академія наук, активістки вирішили не закінчувати акцію і пішли назад до початку маршу - в сторону Площі Перемоги.

Тим часом служба метрополітену продовжує закривати і відкривати на вхід і вихід станції метро у центрі міста.

Як повідомлялося, в Білорусі вже три тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети, затримували журналістів.

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З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Дар'я Бурякіна, TUT.BY