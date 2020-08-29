У Мінську через протести закривали чотири станції метро

У Мінську у зв'язку з початком демонстрацій для безпеки пасажирів закрили чотири станції метро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі TUT.BY.

На вхід і вихід "з метою забезпечення безпеки пасажирів" закрили станції метро Жовтнева, Купалівська, Площа Леніна і Площа Перемоги - потяги на них слідують без зупинки.

Метрополітен вибачився за тимчасові незручності.

Згодом з'явилося повідомлення, що дві станції - Площа Леніна і Площа Перемоги - відкриті.

Тим часом ОМОН перекрив дорогу і не дає пройти протестувальникам у сторону Жовтневої.

Читайте також: У Білорусі відбувся автопробіг за Лукашенка і мотопробіг солідарності з протестувальниками

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську на Площі Перемоги понад 100 осіб зібралися для акції солідарності. Майже відразу поруч з жіночим ланцюгом з'явилися автозаки й ОМОН. Міліціонери почали переписувати особисті дані учасниць акції. У центрі міста вже затримали як мінімум двох осіб.

Фото: TUT.BY