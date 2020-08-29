У Мінську розпочалася акція солідарності - відразу під'їхав ОМОН
Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT.BY.
Міліціонери почали переписувати особисті дані учасниць ланцюга солідарності.
Як зазначає видання, в центрі міста вже затримали як мінімум двох осіб: в одного хлопця в руках були квіти, інший ішов додому.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі три тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.
Фото: TUT.BY