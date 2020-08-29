У Білорусі відбувся автопробіг за Лукашенка і мотопробіг солідарності з протестувальниками

У Білорусі в суботу, 29 серпня, відбулися автопробіг на підтримку президента Олександра Лукашенка і мотопробіг солідарності з протестувальниками. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на білоруські ЗМІ.

За повідомленням інформагентства "Мінськ-Новини", у білоруській столиці пройшов автопробіг "За єдину Білорусь!" під офіційними державними прапорами. До акції приєдналися жителі різних міст.

Видання зазначає, що крім цього, в Гродно в суботу о 18 годині стартує велопробіг "на підтримку миру, безпеки і спокою" також під офіційною символікою.

В Мінську пройшов автопробіг «За єдину Білорусь!» / Фото: БелТА

Як повідомляє телеграм-канал NEXTA Live, у Малинівці тим часом проходить мотопробіг під національною символікою на підтримку протестувальників проти результатів президентських виборів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Разом з тим провладні "бюджетні мітинги" почали проходити не тільки в Мінську, але і в обласних центрах.