Латвія скасувала візит Лукашенка до Риги

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що запланований на квітень візит президента Білорусі Олександра Лукашенка до Риги «зняли з порядку денного».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Радиё Беларусь.

«У зв'язку з недавніми подіями в Білорусі і тим фактом, що Латвія та інші країни ЄС не визнають результатів виборів, візит неможливий і знімається з порядку денного», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що його країна, а також Латвія і Естонія в понеділок офіційно оголосять про введення санкцій відносно близько 30 білоруських чиновників, у тому числі й Олександра Лукашенка.