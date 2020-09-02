Протести у Білорусі: двох журналістів TUT.BY залишили в міліції

Справи журналістів TUT.BY Олексія Суднікова і Надії Калініної повертають у Жовтневе РУВС "для усунення недоліків".

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT.BY.

Самих журналістів поки що залишають у РУВС.

Адвокати спробують зустрітися з ними і задати запитання про негайне звільнення.

Як повідомляв Укрінформ 1 вересня білоруські силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську, а також кілька десятків студентів. Вранці 2 вересня кілька десятків журналістів прийшли до будівлі Жовтневого РУВС, де ночували їхні колеги.

Журналістів судять за ст. 23.34 "Порушення порядку організації або проведення масових заходів", яка передбачає покарання у вигляді штрафу або адміністративного арешту.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Фото: TUT.BY