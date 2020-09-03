Лукашенко знову заявляє про "втручання" України та країн ЄС

Президент Олександр Лукашенко заявив, що на обстановку в Білорусі в більшій мірі впливає зовнішнє втручання у внутрішні справи країни й управління протестними акціями з-за кордону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА в телеграм-каналі.

"Воно (втручання - ред.) відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує... Ми реагуємо на будь-які негативні рухи в адресу Білорусі. Для нас найважливіше - не допустити розпалювання в Мінську якоїсь пожежі. Тому що так буває завжди: починається зі столиці і перекидається на всю країну", - сказав він.

Як зазначає агентство, на даний момент у Мінську в Палаці Незалежності проходить зустріч Лукашенка і прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. По завершенні зустрічі на вищому рівні очікуються окремі переговори урядових делегацій Білорусі й Росії за участю прем'єр-міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.