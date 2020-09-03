Лукашенко знову заявляє про "втручання" України та країн ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА в телеграм-каналі.
"Воно (втручання - ред.) відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує... Ми реагуємо на будь-які негативні рухи в адресу Білорусі. Для нас найважливіше - не допустити розпалювання в Мінську якоїсь пожежі. Тому що так буває завжди: починається зі столиці і перекидається на всю країну", - сказав він.
Як зазначає агентство, на даний момент у Мінську в Палаці Незалежності проходить зустріч Лукашенка і прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. По завершенні зустрічі на вищому рівні очікуються окремі переговори урядових делегацій Білорусі й Росії за участю прем'єр-міністрів.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.