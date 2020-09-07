EURONEST пропонує провести міжнародне розслідування подій в Білорусі

Співголова Парламентської асамблеї Східного партнерства EURONEST євродепутат Андрюс Кубілюс вважає за необхідне долучити Європарламент до міжнародного розслідування злочинів режиму Лукашенко проти народу Білорусі.

Про це європейський політик заявив у понеділок під час слухань щодо ситуації в Білорусі в ході віртуального засідання підкомітету Європарламенту із прав людини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Люди, які виходять на вулиці в Білорусі, вимагають правосуддя, якого ті санкції, які ми маємо намір запровадити, не принесуть. Тож санкцій недостатньо. Потрібно провести міжнародне розслідування, і це саме те, що ми, співголови Парламентської асамблеї Східного партнерства EURONEST, виклали у листі депутатам цього парламенту» - сказав Кубілюс.

Він зауважив, що спеціальні робочі групи Європейського парламенту можуть зробити дуже важливу роботу у взаємодії з правовими експертами білоруського парламенту для збору реальних свідчень.

«Я дуже щасливий, що депутати підтримали нашу ініціативу. Важливо створити такі робочі групи, які з ранку до ночі будуть проводити дуже специфічну роботу, щоб допомогти народу Білорусі встановити справедливість» - наголосив литовський євродепутат.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких Олександр Лукашенко, за офіційними даними ЦВК, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після оголошення таких результатів Тихановська була змушена залишити виїхати за кордон.

Після оголошення офіційних результатів президентських виборів в країні розпочалися масові протести проти виборчих фальсифікацій. Поліція країни розпочала жорстокі репресії проти учасників мирних демонстрацій, включаючи свавільні затримання, побиття, застосування тортур та знущання над людьми.

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