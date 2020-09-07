Координаційна Рада Білорусі висунула вимоги до влади

Координаційна Рада опозиції Білорусі звинувачує уряд і правоохоронні органи у перевищенні влади і службових повноважень, а також закликає відновити демократію в країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві КР.

Заяву зроблено на тлі масових затримань мирних громадян і демонстрантів, а також викрадень і ведення кримінальних справ стосовно членів Координаційної Ради.

Згідно із заявою КР, для вжиття заходів щодо подолання кризи необхідно: забезпечити розслідування злочинів, скоєних у період з 9 серпня по відношенню до учасників мирних акцій, зокрема, розслідувати загибель людей, а також їх зникнення; опублікувати достовірну інформацію про підсумки голосування; припинити політичні репресії, зокрема, щодо членів Координаційної Ради, а також розглянути питання скасування або перегляду заведених кримінальних справ.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб, є загиблі і сотні поранених.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY