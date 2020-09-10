Україна в оцінці подій у Білорусі поділяє позицію ЄС – Кулеба

Україна в оцінці подій у Білорусі поділяє позицію Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Аранчею Гонсалес Лая пресконференції в Мадриді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Будь-які порівняння ситуації в Білорусі і Україні є некоректними. Білорусь – це Білорусь, Україна – це Україна. В оцінці подій в Білорусі Україна поділяє позицію Європейського Союзу, і сьогодні ми це з моєю колегою обговорили», - сказав Кулеба.

Дипломат акцентував, що під час кризи в Білорусі Україна намагається надати максимальну підтримку білоруському народу, саме тому громадяни Білорусі можуть вільно в’їхати на територію нашої держави з гуманітарних міркувань.

«Водночас ми не допускатимемо спроб спецслужб Білорусі або Росії використовувати цю нашу відкритість для здійснення своїх провокацій. Але ще раз наголошую, що у складний момент український народ підтримає народ Білорусі», - резюмував очільник МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.