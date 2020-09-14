Тихановська "хоче вірити", що Москва не здійснить військову інтервенцію в Білорусь

Як передає Укрінформ, про це інформує France 24.

"Нам справді шкода, що пан Путін... він став на бік диктатора, але не на сторону білоруського народу", - сказала очільниця білоруської опозиції.

Крім того, Тихановська відкинула побоювання з приводу того, що Москва може здійснити військову інтервенцію у Білорусь, як це було зроблено в Україні, заявивши, що події в її країні є "нашою внутрішньою справою".

"Я хочу вірити, що це неможливо. Перш за все, ця політична криза - це про нашу країну. Це наша внутрішня справа, це наша боротьба проти конкретної людини, тут не йде мова про якісь кордони", - сказала Тихановська.

Вона заявила, що, хоча вона та інші лідери опозиції зустрічалися з іноземними чиновниками, подібних зустрічей та контактів з російськими чиновниками не відбувалося.

Також, вона закликала ЄС та США застосовувати індивідуальні санкції щодо керівництва режиму. Вона назвала Лукашенко злочинцем, заявивши, що людям набрид його режим.є

"Ми хочемо нової країни, безпечної та вільної, де наші діти не будуть рабами системи", - підсумувала Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З тих пір кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.