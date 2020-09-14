Тихановська - про російський кредит Лукашенка: Це продовжить його агонію

Російський кредит Олександра Лукашенка продовжить його агонію, але не зможе запобігти перемозі народу, переконана лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська.

Як передає Укрінформ, про це вона написала в телеграм-каналі "Пул Першої", коментуючи інформацію про те, що Росія надає Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів.

"Я сподіваюся, що Путін розуміє, що саме Лукашенко, а не наш народ, повинен буде повертати цей кредит. Мій коментар - це звернення до громадян Росії: "Дорогі росіяни! Вашими податками будуть оплачені наші побої. Ми впевнені, що ви цього не хотіли б". Агонію Лукашенка це може продовжити, проте перемогу народу виключити не зможе", - зазначила Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, ще до початку переговорів Тихановська заявляла, що домовленості між Лукашенком і Путіним, прийняті в Сочі, не матимуть законної сили.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу щовихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Пул Первой