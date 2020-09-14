Лукашенко - про протести в Мінську: Поки "червоні лінії" ніхто не перетнув

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним висловився про протести, які періодично проходять у країні, і особливо в білоруській столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Не спрощуюсь, але з посмішкою дивлюся на те: у нас в суботу марш жінок і дівчат, а в неділю загальний марш. У звичайні (будні - ред.) дні країна живе звичайним життям. Та й в суботу і неділю. Частину Мінська ми звільняємо для того, щоб люди могли, якщо у них є бажання, пройтися", - розповів Лукашенко.

"Але головне, я це постійно говорю, - не переходити межу. Є червона лінія (вам теж це знайомо і відомо більше, ніж мені, вам довелося ці лінії креслити по Чечні перш за все, коли ви стали ще зовсім молодим президентом). Не дай Бог, звичайно, це в Білорусі. Але тим не менше є певні червоні лінії, які ніхто не має права переходити. Поки що ці червоні лінії ніхто не порушував", - додав він.

Раніше в МВС Білорусі заявили, що під час протестів 13 вересня по всій країні були затримані 774 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді по вихідних в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.