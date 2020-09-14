Росія дасть Білорусі $1,5 мільярда кредиту

Росія і Білорусь домовилися про надання Мінську кредиту на 1,5 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це заявив президент РФ Володимир Путін в Сочі на переговорах з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє ТАСС.

"Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент державний кредит (в розмірі - ред.) $1,5 млрд, і ми це зробимо!. Зараз, наскільки відомо, наші міністри фінансів ведуть на цей рахунок роботу на професійному рівні", - сказав Путін.

Він також додав, що Росія розглядає Білорусь як найближчого союзника і виконає всі взяті зобов'язання.

Повідомляється, що Лукашенко подякував російській стороні за підтримку в поствиборчий період. "Ви вчинили дуже порядно, по-людськи", - сказав глава білоруської держави.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 14 вересня, Лукашенко прибув в Сочі для зустрічі "сам на сам" з Путіним.

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Як повідомлялося, Росія пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку захист і допомогу в разі ескалації ситуації всередині країни.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді по вихідних в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.