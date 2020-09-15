Стартували навчання Rapid Trident-2020 за участю військових з 10 країн

У Яворівському районі Львівської області за участю близько 4 тисяч військових з 10 країн розпочались навчання Rapid Trident-2020, які триватимуть до 25 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У період із 16 до 25 вересня на Львівщині перебуватимуть близько 4 тисяч військових із 10 країн. Під час занять на навчальних ділянках залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації, та повітряних суден військової авіації Повітряних Сил ЗС України тощо», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, керівництво навчання звернулось до мешканців населених пунктів, розташованих навколо Міжнародного центру миротворчості та безпеки, та гостей Львівщини із проханням обмежити відвідування території навчальних ділянок військового полігону із міркувань безпеки.

«Наполеглива рекомендація у цей період не заходити та не заїжджати жодним видом транспорту в зони, позначені покажчиками або оточені допоміжним військовим персоналом. Деякі ділянки місцевості та автомобільних доріг на території полігону будуть закриті для проходу та проїзду», - наголосили в МОУ.

У пресслужбі повідомили, що територія полігону охоронятиметься підрозділами Військової служби правопорядку ЗСУ, які мають повноваження затримувати підозрілих осіб на території військових об’єктів на термін до 72 годин для з’ясування обставин.

Крім того, організатори просять водіїв під час зустрічі на дорогах із військовими колонами уважно слідкувати за сигналами та вказівками, які подають екіпажі військової інспекції дорожнього руху (ВІБДР) Військової служби правопорядку ЗСУ.