У навчаннях Rapid Trident-2020 цьогоріч візьмуть участь понад 4 тисячі учасників

В Україні триває підготовка до українсько-американських навчань Rapid Trident-2020 ("Швидкий Тризуб-2020"), які щорічно проходять на Львівщині.

Про це повідомляє АрміяInform.

В цьому році, як зазначається, заявлена участь 4 тисяч осіб. Участь у навчаннях візьмуть підрозділи СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, Управління державної охорони та інших силових відомств.

"Крім Збройних сил України та США, участь в навчаннях візьмуть військовослужбовці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади і Великої Британії. Загальна чисельність особового складу, який буде залучений в цьому багатонаціональному навчанні, складе близько 4 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

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Згідно зі сценарієм навчань, угруповання військ союзницьких держав охоронятимуть території країни, яку намагатимуеться окупувати країна-агресор. Після звільнення військові проведуть стабілізаційну операцію. Під час виконання завдання важливе місце відводиться протидиверсійній і антитерористичній діям.

У 2019 прийнятий закон про допуск на територію України підрозділів збройних сил інших держав для участі в міжнародних навчаннях.

Нагадаємо: українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident – 2020 розпочнеться вже фактично за місяць, у другій половині вересня, і триватиме впродовж двох тижнів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.