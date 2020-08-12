МЗС передало Росії ноту протесту через незаконні військові навчання в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України передало МЗС Росії ноту протесту у зв’язку з проведенням незаконних військових навчань Чорноморського флоту РФ на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією її "військової моці", а також дії, спрямовані на подальшу мілітаризацію тимчасово окупованих нею територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати вважають проведення незаконних навчань Чорноморського флоту Росії, які розпочалися 10 серпня, черговим свідченням неприкритої зневаги Російської Федерації до норм і принципів міжнародного права та наочною ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в Азово-Чорноморському регіоні, що загрожує регіональній та європейській безпеці.

"Російська Федерація має невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосили в МЗС.

Як повідомлялося, російські окупанти провели раптові військові навчання Чорноморського флоту РФ. У межах навчань за участю берегових ракетних протикорабельних комплексів "Бастіон" окупаційні війська 11 серпня відпрацювали завдання з виявлення і знищення загону авіаносних кораблів умовного супротивника, з яких нібито готується вогневий удар по об'єктах економічного комплексу на окупованому Кримському півострові.