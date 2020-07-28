МЗС засудило проведення "параду" підрозділів ЧФ РФ в окупованому Севастополі

Міністерство закордонних справ України направило Російській Федерації ноту протесту через проведення в тимчасово окупованому Севастополі військового параду з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС.

«Міністерство закордонних справ України розцінює проведення 26 липня 2020 року без узгодження з українською стороною так званого «військово-морського параду» підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди Дня Військово-Морського Флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Севастополі як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, у т.ч., численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цинічна організація «параду» окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї «військової міці», а також дії з подальшої мілітаризації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці.

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Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України.