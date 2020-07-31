31 липня, 11:00 - онлайн-круглий стіл на тему: «Російська пропаганда та плани Кремля на півдні України»

Організатор: «Міжнародний Центр протидії російській пропаганді».

Учасники: Ібрагім Сулейманов – директор з розвитку БО ККСЦ "Куреш"; Наталя–Дануте Антано Бімбірайте - голова правління Херсонської міської громадської організації «Культурний центр Україна – Литва»; Анжела Литвиненко – голова ГО Херсонський обласний центр «Успішна жінка»; Сергій Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень; Юрій Кочевенко - директор «Міжнародного Центру протидії російській пропаганді», модератор.

Питання до обговорення:

- Що відбувається в інформаційному просторі півдня України?

- Які форми та засоби використовує російська пропаганда. Які ставить цілі: чи досягає їх?

- Як Україні захистити свої південні інформаційні кордони?

Коротко. Як повідомляють організатори, Кремль продовжує ведення інформаційних операцій проти України, особливе місце, в яких займають наші південні території. Саме вони розглядаються росіянами як один з можливих плацдармів нового наступу.

Довідково. «Міжнародний Центр протидії російській пропаганді» (МЦПРП) - неурядова організація. Команду Центру складають фахівці з питань комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, які об’єднали свої знання та досвід для протидії руйнівним інформаційним впливам.

Контактна особа: Олена Солоніна - пресаташе МЦПРП, тел.: +38(050) 234-55-71;

e-mail: helenauakrim@gmail.com

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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