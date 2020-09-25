Китайську вакцину випробовують на добровольцях у Туреччині

Випробування вакцини від коронавірусу, яка була розроблена в Китаї, проходить етап випробовування на людях у медичному університеті в Анкарі.

Про це, як передає Укрінформ, пише видання Yeni Safak.

"Ми не хочемо робити щеплення великій кількості добровольців одночасно - і для забезпечення легкого управління, і для більш комфортного обслуговування цих людей. На сьогодні ми щепили близько 20 добровольців, усі вони є медичними працівниками", - розповів Мурат Акова, професор кафедри інфекційних хвороб та клінічної мікробіології медичного факультету університету Хаджеттепе в Анкарі.

Дослідження вакцини на добровольцях розпочались тиждень тому, і наразі експеримент проходить вдало.

"Ми не стикалися з якимись серйозними побічними ефектами. Звичайно, є дрібні, такі як легка слабкість, нездужання, біль у місці ін’єкції. Але це очікувані побічні ефекти, як і у всіх вакцин. Наразі проблем немає", - розповів професор.

Перед введенням вакцини волонтерам роблять тест на коронавірус, а також на антитіла до нього. Експеримент триватиме до 7 місяців.

"Через 14 днів ми додамо ще одну дозу тієї ж вакцини людям, які вже отримали першу. На 28-й та 42-й дні ми візьмемо кров у цих людей і перевіримо наявність антитіл у крові. Крім того, ми періодично будемо робити їм ПЛР-тест. Буде здійснюватися періодичний контроль. У разі виникнення побічних ефектів пацієнти будуть негайно повідомляти. Це досить тривалий процес, він займе до 7 місяців", - розповів Мурат Акова.

Окрім медуніверситету в Анкарі випробовування вакцини починають проводити на медпрацівниках з медичного факультету університету Коджаелі, що на північному заході Туреччини. У випробуваннях братиме участь більше 550 добровольців, вакцину будуть вводити почерговоо групам по 10 людей.

За даними Worldometer, у світі зареєстрували 32 450 483 випадки коронавірусу, зокрема 988 279 летальних, одужало 23 951 765 людей.

Фото з сайту Yeni Safak