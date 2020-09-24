Johnson&Johnson перейшла до третьої фази випробувань вакцини від COVID-19

Американська компанія Johnson&Johnson розпочинає третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

Як зазначається, в ході третьої фази випробувань візьмуть участь до 60 тисяч волонтерів віком від 18 років до 60+, як з США, так і з інших країн світу.

Розробка вакцини відбуватиметься в рамках партнерства між Johnson&Johnson та Управлінням перспективних біомедичних досліджень і розробок Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США (BARDA).

Johnson&Johnson стала вже четвертою компанією в США, яка вступила в третій етап випробувань вакцини від COVID-19.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 24 вересня зафіксовано понад 32 мільйони випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн людей.