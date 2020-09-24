Канада замовила понад 154 мільйони вакцин від COVID-19

Канада оформила передзамовлення на закупівлю у компаній Sanofi та GlaxoSmithKline 72 млн доз вакцин від COVID-19.

Про це під час пресконференції у Оттаві розповіла міністр держслужби та закупівель Канади Аніта Ананд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рада оголосити, що уряд Канади уклав угоду із Sanofi на постачання до 72 млн доз потенційної вакцини, що розширить наше різноманітне портфоліо можливих вакцин”, - сказала Ананд.

За її словами, Канада також закуповує додаткові 14 млн доз вакцини компанії Moderna, “що збільшує кількість придбаних нами вакцин Moderna до 20 млн із можливістю докупити ще 16 млн”. “Ці угоди відображають нашу стратегію отримання різних вакцин. Разом із раніше оголошеними угодами із Johnson and Johnson, Novavax та Pfizer, а також за умов використання можливості придбати додаткові дози у Moderna, Канада нині забезпечила собі доступ до щонайменше 154 млн потенційних вакцин з можливістю збільшення їх кількості до 262 млн для захисту канадців й порятунку життів”, - наголосила міністр.

Ананд підрахувала, що для отримання доступу до п’яти потенційних вакцин Канада передбачила близько 770 млн дол США. “До цієї суми входять і негайні платежі, які розробники вимагають для підтримки дослідження вакцини, її випробування та виробництва. Ці кошти забезпечать Канаді найшвидший доступ після початку виробництва. Подальші платежі залежатимуть від проходження вакцинами клінічних випробувань та отримання дозволів від офіційних органів”, - зауважила вона.

Міністр додала, що наразі Канада забезпечила собі доступ до усіх трьох основних типів потенційних вакцин. “Наявність різноманітного портфоліо вакцин від різних постачальників надасть гарантований доступ до безпечних та ефективних вакцин від COVID-19, коли вони стануть доступними”, - підсумувала Ананд.

Станом на вечір вівторка на території Канади залишалося більше 10 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 9234 життя. Незважаючи на обмежувальні заходи, які досі діють по всій країні, протягом останніх тижнів кількість хворих постійно зростає.

За даними Worldometer, у світі виявлено 31 878 406 випадків COVID-19, зокрема 977 155 летальних, одужали 23 475 686 людей.