Канада перевірила на коронавірус вже 17% своїх жителів

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло 6 655 147 осіб, що становить понад 17% від загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.

За даними Статистичного бюро Канади, населення країни у другому кварталі 2020 року становило 37 971 020 осіб.

З усіх проведених тестів лише 142 774 виявилися позитивними. З них понад 67 тисяч - у провінції Квебек. Станом на вечір суботи недуга забрала 9 211 життів й у країні залишалося усього 9 376 активних випадків COVID-19. Загалом від початку пандемії понад 124 тисяч інфікованих вже видужали.

Водночас упродовж останніх днів швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво збільшилася. Головний санітарний лікар Оттави Вєра Етчес заявила, що столиця країни увійшла у другу хвилю пандемії.

Хоча повноцінну економічну діяльність досі не відновлено, більшість карантинних обмежень у Канаді уже скасували. Наразі в закладах охорони здоров’я Канади немає напливу хворих, як і в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили майже 7 мільйонів хворих й зареєстрували понад 203 тисячі смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця вересня