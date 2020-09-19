Київ та 20 областей не готові до пом'якшення карантину

Київ та 20 областей не готові до пом'якшення карантинних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.

Станом на 19 вересня місто Київ та 20 областей України не готові до пом'якшення протиепідемічних заходів, оскільки у них перевищені індикаторні показники.

Так, в Києві показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів склав 146,6 на 100 тис. осіб, при тому, що індикаторний показник становить менше 40 на 100 тис. населення, завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі на 19 вересня в столиці становить 46,4% за останні 5 днів (індикаторний показник - 50% і менше).

Також не готові до пом'якшення карантинних обмежень Вінницька (показник захворюваності 56,9 на 100 тис. населення), Волинська (96,3), Донецька (41,5), Житомирська (108,8), Закарпатська (89,6), Запорізька (58,4), Івано-Франківська (161,2), Київська (84,5), Луганська (47,6), Львівська (104,6), Миколаївська (78), Одеська (124,1), Рівненська (120), Сумська (107,9), Тернопільська (381,2), Харківська (142,4), Хмельницька (120,1), Черкаська (95,5), Чернівецька (217,7), Чернігівська (97,1).

Як повідомлялося, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на СOVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 вересня в Україні COVID-19 лабораторно підтверджено у 172 712 людей, а за добу виявлено 3 240 нових випадків.