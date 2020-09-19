На Житомирщині зареєстрували новий антирекорд COVID-19
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.
«За даними Житомирського обласного лабораторного центру станом на 09:00 19.09.2020 (за минулу добу – 18 вересня) зареєстровано новий антирекорд — 157 нових лабораторно підтверджених випадків», - йдеться у повідомленні.
Крім того, за минулу добу від COVID-19 померла одна людина.
Зазначається, що у медзакладах першої хвилі, де надають допомогу хворим на коронавірус, завантажені 28,1% ліжок. Лікарні другої хвилі вільні.
Загалом на Житомирщині підтвердили 4931 випадок COVID-19, 2379 людей одужали, 90 померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 вересня в Україні лабораторно підтверджено 172 712 випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужали. За останню добу зафіксовано 3 240 нових випадків.