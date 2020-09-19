На Житомирщині зареєстрували новий антирекорд COVID-19

На Житомирщині за минулу добу, 18 вересня, лабораторно підтвердили 157 нових випадків коронавірусу, що найбільшим показником з початку пандемії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«За даними Житомирського обласного лабораторного центру станом на 09:00 19.09.2020 (за минулу добу – 18 вересня) зареєстровано новий антирекорд — 157 нових лабораторно підтверджених випадків», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за минулу добу від COVID-19 померла одна людина.

Зазначається, що у медзакладах першої хвилі, де надають допомогу хворим на коронавірус, завантажені 28,1% ліжок. Лікарні другої хвилі вільні.

Загалом на Житомирщині підтвердили 4931 випадок COVID-19, 2379 людей одужали, 90 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 вересня в Україні лабораторно підтверджено 172 712 випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужали. За останню добу зафіксовано 3 240 нових випадків.