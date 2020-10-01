Канада дає $3,3 мільйона на реформи в Україні

Для підтримки реформи сектору оборони в Україні Канада виділяє більше 4,3 млн канадських доларів (близько 3,3 млн дол США).

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада залишається надійним партнером України, її суверенітету та територіальної цілісності. Ми рішуче налаштовані продовжити співпрацю у досягненні майбутнього, на яке заслуговує український народ”, - сказав Шампань.

У канадському МЗС уточнили, що ці кошти підуть на втілення проєктів у співпраці із канадськими організаціями Parliamentary Center та Alinea International.

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“Кошти підтримають проєкти, які поєднують технічну експертизу, гендерний аналіз та інструменти управління, орієнтовані на покращення інституцій безпекового сектору”, - заявили у відомстві.

Зазначається, що партнерство Канади й Alinea International “покращить урядування й демократичну підзвітність безпекового сектору”. Водночас допомога Parliamentary Center “посилить спроможність українських парламентських комітетів переглядати та ухвалювати законодавство, необхідне для реформи безпекового сектору”.

Як повідомлялося, Канада є одним із найбільших безпекових партнерів України. У рамках операції UNIFIER з 2015 року близько 200 канадських військовослужбовців навчають навичкам сучасного бою українських військових.