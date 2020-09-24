Посли G7 сподіваються і далі співпрацювати з Зеленським та його командою над реформами в Україні

Посли країн G7 сподіваються продовжувати співпрацю з Президентом Володимиром Зеленським та його командою над реалізацією реформ в Україні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сторінці послів у Твіттері за результатами зустрічі у Миколаєві.

"Посли країн G7 дякують Президенту Зеленському за конструктивну дискусію в Миколаєві. Ми сподіваємось продовжувати співпрацювати з ним та його командою на підтримку реформ, які зміцнюють зв'язки наших країн та покращують інвестиційний клімат України", - зазначили дипломати.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 вересня зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, акредитованими в Україні. Він поінформував учасників зустрічі про стан і перспективи реалізації ключових реформ, ситуацію навколо антикорупційних органів, НБУ, про підготовку до проведення місцевих виборів та запевнив у незмінності курсу країни.