Дати зустрічі "нормандських" радників поки немає, вона готується – Зеленський

Президент Володимир Зеленський не знає конкретної дати зустрічі радників лідерів країн нормандського формату, але запевняє, що вона готується найближчим часом.

Про це він заявив 24 вересня під час спільної з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Я не знаю, коли ця буде зустріч (радників - ред.), у мене є інформація, що вона готується найближчим часом", - зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що зустріч радників повинна мати результат, після чого стане можливою зустріч лідерів нормандського формату.

"Я не знаю, коли буде зустріч лідерів, тому брехати не буду, але я знаю, що після результативної зустрічі радників повинна бути наступна зустріч - це вже зустріч лідерів", - сказав Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з офіційним візитом у Словаччині.

Попередня зустріч радників лідерів нормандського формату відбулася 11 вересня у Берліні. Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступна зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться упродовж 10 днів, після чого стане можливим і саміт лідерів.