Зеленський зустрівся у Братиславі з президенткою Словаччини

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з місця події.

Зеленський зустрівся з президентом Словаччини у Братиславі / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Урочиста церемонія зустрічі розпочалася близько 8.30 (за місцевим часом) на ганку Президентського палацу (палацу Грассалковичів) у Братиславі.

По прибуттю Зеленський подарував Чапутовій букет квітів. Президента України зустрічали також хлопець та дівчина у національному словацькому вбранні з хлібом та сіллю. Під час церемонії зустрічі Зеленський і Чапутова були без масок, усі інші в масках.

Військовий оркестр виконав державні гімни України та Словаччини, після чого Чапутова та Зеленський оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Глави держав також привіталися з офіційними делегаціями двох країн.

Далі відбулася церемонія фотографування та внесення Зеленським запису у Книзі почесних гостей.

Після цього президенти України та Словаччини відправилися на переговори "віч-на-віч". Ця зустріч триватиме близько півгодини, після її завершення планується підписання двосторонніх документів.

Пізніше розпочнуться переговори між Зеленським та Чапутовою у розширеному складі за участю членів делегацій.

За їх результатами запланований підхід до преси.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідує з офіційним візитом Словацьку Республіку.