Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит у Словацьку Республіку.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Зазначається, що Зеленський прибув до Братислави напередодні ввечері.

У ході візиту Президент України проведе зустрічі з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, Прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та Головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом.

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Також планується підписання низки двосторонніх угод.

Фото: ОП