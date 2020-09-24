Зеленський розпочав офіційний візит до Словаччини
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит у Словацьку Республіку.
Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі глави держави.
Зазначається, що Зеленський прибув до Братислави напередодні ввечері.
У ході візиту Президент України проведе зустрічі з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, Прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та Головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом.
Також планується підписання низки двосторонніх угод.
Фото: ОП