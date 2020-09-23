Зеленський назвав в ООН конкретні кроки для досягнення миру на Донбасі

Першими кроками для досягнення миру на Донбасі мають стати виведення російських сил з окупованих територій та повернення Україні постійного контролю в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це заявив у середу під час відеовиступу перед учасниками 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський, передає власний кореспондент Укрінформу.

"З 27 липня розпочався режим всеосяжного припинення вогню, який попри спроби його зірвати все ж дає надію на досягнення стабільної тиші. І вона вкрай необхідна, щоби продовжити рух на шляху до миру", - підкреслив глава держави.

За його словами, наступними кроками на цьому шляху мають стати: "Виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій; повернення контролю над державним кордоном; і врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів".

Як зауважив Зеленський, за останній рік Україна конкретними діями довела, що дійсно прагне миру. "Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн "Нормандського формату", досягли суттєвого прогресу у взаємному звільненні утриманих осіб", - зазначив він.

У цьому зв'язку Президент України подякував міжнародним партнерам за допомогу й підтримку та виловив сподівання на подальшу єдність міжнародного співтовариства в цьому питанні.

Водночас, глава держави висловив упевненість, що "у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею і авторитету міжнародного права, важливу роль має відігравати саме ООН". Однак для цього, за його словами, слід вдосконалювати існуючі механізми.