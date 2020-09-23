Зеленський назвав в ООН конкретні кроки для досягнення миру на Донбасі

Зеленський назвав в ООН конкретні кроки для досягнення миру на Донбасі

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Укрінформ
Першими кроками для досягнення миру на Донбасі мають стати виведення російських сил з окупованих територій та повернення Україні постійного контролю в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це заявив у середу під час відеовиступу перед учасниками 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський, передає власний кореспондент Укрінформу.

"З 27 липня розпочався режим всеосяжного припинення вогню, який попри спроби його зірвати все ж дає надію на досягнення стабільної тиші. І вона вкрай необхідна, щоби продовжити рух на шляху до миру", - підкреслив глава держави.

За його словами, наступними кроками на цьому шляху мають стати: "Виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій; повернення контролю над державним кордоном; і врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів".

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Як зауважив Зеленський, за останній рік Україна конкретними діями довела, що дійсно прагне миру. "Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн "Нормандського формату", досягли суттєвого прогресу у взаємному звільненні утриманих осіб", - зазначив він.

У цьому зв'язку Президент України подякував міжнародним партнерам за допомогу й підтримку та виловив сподівання на подальшу єдність міжнародного співтовариства в цьому питанні.

Водночас, глава держави висловив упевненість, що "у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею і авторитету міжнародного права, важливу роль має відігравати саме ООН". Однак для цього, за його словами, слід вдосконалювати існуючі механізми.

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