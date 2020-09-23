“Об’єднані зусилля-2020” показали найвищий рівень українських військових - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що навчання “Об'єднані зусилля – 2020” є ще одним сигналом потужної міжнародної підтримки України у захисті своєї територіальної цілісності та безпеки в Європі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Так, під час робочої поїздки до Миколаївської та Херсонської областей Володимир Зеленський спостерігав за перебігом стратегічних командно-штабних навчань “Об'єднані зусилля – 2020”, що проводяться із залученням визначених органів військового управління Збройних сил України, органів управління інших складових сил оборони та позначенням дій військ.

“Це ще один сигнал потужної міжнародної підтримки України у захисті своєї територіальної цілісності та безпеки в Європі. Наш бойовий досвід стає частиною навчально-бойових програм, що високо цінуються в усьому світі. Свідченням цього є участь у навчаннях представників наших держав-партнерів”, – зазначив Президент у Міжвідомчому центрі підготовки військових частин і підрозділів “Широкий лан”, коли спостерігав за тактичними діями під час бригадних навчань 72-ї ОМБр.

Як доповів командувач військ оперативного командування “Північ” Валерій Залужний, підрозділи відпрацьовували штурм населених пунктів, наступ з ходу на непідготовлену оборону, атаку переднього краю противника, бій за заволодіння ротними опорними пунктами на першій позиції, застосування тактичного повітряного десанту.

У Херсонській області, поблизу села Львове, Президент України разом із послами країн – учасниць навчань, зокрема тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою та тимчасовим повіреним у справах Великої Британії в Україні Ніколасом Гарроксом спостерігали за перебігом тактичних навчань 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України та РТГр 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії Зокрема, відпрацьовувались захоплення плацдарму, форсування водної перешкоди на всіх видах десантно-переправних засобів та подолання понтонного мосту.

У районі Кінбурнської коси поблизу селища Виноградне було відпрацьовано управління зосередженим вогневим ударом. Як поінформував Президента командувач військ оперативного командування «Південь» Ігор Палагнюк, ураження здійснювалося з РСЗВ «Вільха», «Ураган» по об'єктах у глибині оборони противника. Також відпрацьовувалося застосування ударного БпАК Bayraktar.

Після цього в порту Скадовська відбулися тактичні навчання 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Зокрема, відпрацьовувалася оборона морського порту, узбережжя та відбиття диверсійно-розвідувальних сил противника. Бригада була створена у Херсонській області у вересні 2018 року. Її̈ завдання – охорона та оборона важливих об'єктів, контрдиверсійна діяльність та інша діяльність на випадок повномасштабної агресії. Херсонщина є пілотною областю для реалізації проєкту з організації територіальної оборони. У навчаннях українська бригада використовує досвід Союзу оборони Естонії – Кайтселійт.

Президент позитивно оцінив навчання і привітав з проведеними випробуваннями.

“Задоволений, як і всі українці, нашою армією, і вдячний кожному, хто захищає наш суверенітет та територіальну цілісність. Вважаю, що ці навчання дуже важливі, бо це не просто якесь тренування, а навчання, максимально наближені до реальності, до війни. Знаю, що і британці, й інші партнери з Альянсу, залучені до цих навчань, бачать, що багато речей навчила нас війна на сході країни, наші військові працюють на найвищому рівні”, – наголосив Зеленський.

Під час навчань було опрацьовано будівництво мостів та понтонів, переправлення техніки через річку тощо.

Президент відзначив підготовку українських військових і техніків. А вітчизняні зразки озброєння та військової техніки у процесі випробувань довели свою конкурентоспроможність на світовому ринку.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак подякував за сприяння у наданні Україні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО та відзначив участь військ держав-членів Альянсу в навчаннях «Об’єднані зусилля – 2020».

“Сьогодні наша співпраця наповнена практичним змістом. Уперше в історії України стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля – 2020» відбуваються за стандартами НАТО, адже органи військового управління переведені на J-структуру. Участь країн-партнерів у навчаннях є потужним сигналом солідарності”, – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня в Україні проходить стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому беруть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Метою навчання є нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання проводяться на єдиному оперативно-стратегічному фоні, що наближений до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України.

Фото: пресслужба Президента