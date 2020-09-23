Росія атакує фейками “Об’єднані зусилля”, щоб відвести увагу від “Кавказу-2020” - Генштаб

Для дестабілізації ситуації в Україні та у зв’язку з масштабними стратегічними командно-штабними навчаннями «Об’єднані зусилля-2020» Російська Федерація вдається до інформаційних провокацій та розповсюдження фейків на території України.

Тому українські засоби масової інформації та громадськість повинні бути готові до інформаційних атак та критично сприймати будь-які новини, які стосуються ЗСУ. Про це Укрінформу розповів начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

“І минулого року, і в попередні роки - “вкиди” завжди відбувались. Але цього року військові навчання безпрецедентні як за рівнем, так і за представництвом учасників. Нам відомо, що в Росії є багато проблем під час навчань “Кавказ-2020”, і щоб відвести від себе увагу, вони починають потужну кампанію проти України. В деяких областях ми вже зафіксували спроби зламу офіційних ресурсів держорганів, крім того, в соцмережах з’являються відверті фейки про наші військові навчання”, - зазначив Сеник.

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Він закликав українські ЗМІ ретельно перевіряти будь-яку інформацію, яка стосується Збройних сил України та навчань “Об’єднані зусилля-2020”.

Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня в Україні проходитиме стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому візьмуть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Метою навчання є нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання будуть проведені на єдиному оперативно-стратегічному фоні, що наближений до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України.

У ході навчання органи військового управління ЗСУ розгортаються на пунктах управліннях вже в нових J-структурах. Це навчання стане контрольним заходом для перевірки нової системи управління в українських військах.

Під час навчання перевіряються системи зв’язку, розвідки, отримання інформації та обмін нею як між органами управління Збройних сил, так і між силами і засобами країн-членів НАТО. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО (США, Велика Британія) для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв’язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великої Британії, ФРН, Литовської Республіки та Республіки Польща. Загалом за проведенням навчань спостерігають до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів.

До навчань залучено понад 100 військових частин, підрозділів всіх родів, видів військ та спеціальних військ ЗСУ. Участь у навчаннях беруть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння і військової техніки.

Стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020» є своєрідною відповіддю на масштабні військові навчання «Кавказ-2020», активну фазу яких Російська Федерація запланувала на 21-26 вересня.

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020" планує перекинути до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні одиниць , яка запланована на 21-26 вересня,, яка запланована на 21-26 вересня,, яка запланована на 21-26 вересня,іншої техніки та озброєння.