Поліція спростовує фейк про загибель американських військових радників

Інформація про загибель американських військових радників на офіційному сайті ГУНП в Херсонській області є фейком і не відповідає дійсності. Вона з'явилася через несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Нацполіції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області у Фейсбуці.

"Сьогодні об 11:45 на офіційному сайті ГУНП в Херсонській області з’явилась інформація «На Херсонщині поліція з’ясовує обставини загибелі американських військових радників». Офіційно повідомляємо, що дана інформація є фейком і не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

При цьому Управління комунікації Національної поліції України наголошує, що зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація.

Сайт Національної поліції України тимчасово відключений.

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