Керівник ОП назвав "спецоперацію з вагнерівцями" вигаданою детективною історією

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав ситуація з "спецоперацією з вагнерівцями" вигаданою від початку й до кінця детективною історією та заявив про необхідність створення в Україні Центру протидії пропаганді.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Взяти декілька фактів із реальності, додати художні видумки і утворилася масштабна історія, яка дійсно вражає", - сказав Єрмак.

Він також підкреслив, що наразі відповідні органи від СБУ до Офісу генерального прокурора дали "чітку і відкриту відповідь" щодо всього, що відбувалося навколо "операції вагнерівців".

На уточнююче запитання, чи була все ж таки така спецоперація й нарада по ній в Президента, керівник ОП відповів: "Те, як про це написав пан Бутусов, ні".

Разом з тим він розповів, що протягом від початку війни від самого початку розвідка і відповідні органи України почали й продовжують документувати нині всіх тих людей, які беруть участь у війні проти України і які вбивали ункраїнських воїнів.

За його словами, саме факти цього документування були злиті в ЗМІ, що, у свою чергу, завдало дуже серйозного удару по нашим органам.

Крім того, на його думку, ситуація з "вагнерівцями" є "прикрий випадком", коли політики й представники медіа використовують пропаганду проти України і "вільно чи не вільно беруть у ній участь".

"Тому сьогодні дуже важливою є ідея створення в Україні Центру протидії пропаганду. Ми бачимо, що відбувається у світі, не тільки в Україні, у багатьох країнах, і тому така ідея, я впевнений, буде підтримана і нашими партнерами, які теж відчувають на собі вплив цієї пропаганди, фейків, які вкидаються ів інформаційний простір і які сьогодні дійсно роблять дуже погану справу", - переконаний Єрмак.

Водночас він не вважає випадковістю затримання "вагнерівців" саме в Білорусі і саме напередодні виборів там.

"Я думаю, що це не випадково, що ці люди з'явилися в Білорусі саме напередодні виборів... Ми знаємо з вами про те, що так звані "приватні армії" всі дуже плідно співпрацюють зі спецслужбами Російської Федерації. Як ви вважаєте, чи можливо взагалі, щоб група таких людей, як описує пан Бутусов, рік готувалася і ніхто зі спецслужб РФ про це не знав і дав змогу, щоб це відбувалося, і потім вони з'явилися в Білорусі", - додав керівник ОП.

Єрмак вважає, що це є операція, тільки "не українська операція".

Як повідомлялося, наприкінці липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК Вагнера. Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців".

14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулися у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони в коментарі Укрінформу повідомив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.

9 вересня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв 9 вересня повідомив у Фейсбуці, що Шевченківський суд зобов‘язав СБУ відкрити провадження за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) щодо голови Офісу Президента Андрія Єрмака. За словами Ар’єва, справа пов‘язана зі зливом інформації про спецоперацію щодо "вагнерівців".

Зі свого боку, Єрмак вважає піаром відкриття провадження СБУ щодо його ролі в історії із так званою спецоперацією з "вагнерівцями".