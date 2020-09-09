Єрмак назвав піаром відкриття щодо нього справи СБУ

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає піаром відкриття провадження СБУ щодо його ролі в історії із так званою спецоперацією з “вагнерівцями”.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив у коментарі LB.ua.

“Чинне процесуальне законодавство надає будь-якій людині механізм внесення до ЄРДР відомостей на основі будь-якої інформації. Цим процесуальним механізмом часто користуються політики у піарних цілях, щоб заявити у телеефірах про нібито відкрите кримінальне провадження. Жодної реальної перспективи, реального змісту у такій активності немає”, – сказав він.

За словами Єрмака, метою створення такого процесуального механізму був захист прав потерпілих осіб від бездіяльності слідчих органів, які могли ігнорувати реальні правопорушення. Проте, цинічне його використання політиками заради агітаційної діяльності дискредитує цей процесуальний механізм.

“Усі уповноважені особи, які реально допущені до інформації про діяльність спеціальних служб нашої держави, вже неодноразово спростовували неправдиві повідомлення у ЗМІ щодо якоїсь “операції” з вагнерівцями. Сказати щось більше вже просто не можна, тому що усе вже сказано", - наголосив він.

Як повідомлялося, СБУ підтвердила інформацію про відкриття провадження щодо можливої державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську.

"Повідомляємо, що на виконання рішення Шевченківського районого суду м. Києва від 23.04.2020 та на підставі звернення від 13.03.2020 народного депутата України Володимира В’ятровича щодо ймовірного вчинення кримінального порушення, передбаченого ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України, Головним слідчим управлінням СБУ внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не здійснювалось", - зазначалося у відповіді СБУ на запит Укрінформу стосовно інформації про відкриття провадження щодо Андрія Єрмака і Леоніда Кучми, яку раніше оприлюднив народний депутат Володимир В'ятрович.

Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер". Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців".

14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулись у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство.

У МЗС України зазначили, що передавши бойовиків, Лукашенко зробив вибір на користь російської сторони. Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що повернення бойовиків до Росії негативно позначиться на відносинах України та Білорусі, а президент Володимир Зеленський попередив про трагічні наслідки.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив в коментарі Укрінформу, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.