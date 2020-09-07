В Офісі генпрокурора розповіли про подальші дії щодо виданих Росії "вагнерівців"

Офіс генпрокурора використовуватиме міжнародні інструменти для притягнення до відповідальності "вагнерівців".

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Обставина, що підозрюваних осіб передали до Російської Федерації, кардинально ситуацію не змінює. Ми зібрали достатню доказову базу щодо вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони всі мають підозри, тому будемо притягувати їх до відповідальності на національному рівні та використовуватимемо інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні", - сказав він.

Посадовець додав, що ОГП направив до Білорусі 28 пакетів документів для екстрадиції затриманих "вагнерівців".

"Далі було направлено запити про екстрадицію цих осіб. Ми долучили всі матеріали, необхідні для ухвалення рішення про видачу їх до України.

Як ситуація розвивалася далі, вам відомо: підозрюваних осіб передали до Російської Федерації", - зазначив Мамедов.

Як повідомлялося, 18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК "Вагнера" нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив в коментарі Укрінформу, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.